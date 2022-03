Russia-Ukraine War: जेलेंस्की की दुनिया से अपील-रूस को रोकने के लिए घरों-दफ्तरों से बाहर निकलें

कीव. यूक्रेन एक महीने से रूस के हमले (Russia-Ukraine Conflict) झेल रहा है. पलटवार भी कर रहा है. जंग में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं. लाखों लोग शरणार्थी बनने को मजबूर हैं. इस बीच राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) ने पहली बार अंग्रेजी में वीडियो संदेश जारी किया. इसमें उन्होंने दुनिया के लोगों से यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने की अपील की. जेलेंस्की ने कहा- ‘हम सभी को रूस को रोकना होगा. दुनिया को ये युद्ध रोकना चाहिए. स्वतंत्रता मायने रखती है. अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकलिए, यूक्रेन का साथ दीजिए.’

यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के हवाले से ट्वीट किया, ‘रूस का युद्ध केवल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध नहीं है. यह स्वतंत्रता के खिलाफ युद्ध है. इसलिए मैं आपको युद्ध के खिलाफ खड़े होने के लिए कहता हूं. 24 मार्च से इसे शुरू करना है. रूसी आक्रमण के ठीक एक महीने बाद सभी एक साथ युद्ध को रोकना चाहते हैं.”

Russia Ukraine War: क्या है जर्मनी में बढ़ती तेल कीमतों का खेल

Ukrainian President Volodymyr Zelensky urges global protests against Russia

“From March 24, come with Ukrainian symbols to support Ukraine, to support freedom & life, come to your squares, to your streets, make yourselves visible & heard,” Zelensky said in a video address pic.twitter.com/BgK8UXukku

— ANI (@ANI) March 24, 2022