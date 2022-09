रूस के हमले से यूक्रेन के इस शहर में ब्लैकआउट, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्वीट कर लगाया आरोप

कीव. रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई महीनों से युद्ध जारी है. इस दौरान रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमा लिया. हालांकि अब रूसी सेना पीछे हटती हुई नजर आ रही है. यूक्रेन के सेना प्रमुख ने रविवार को कहा कि यूक्रेन की सेना खार्किव क्षेत्र से रूसी सैनिकों को भगा रही है. यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि रूसी सेना अब पीछे हट रही है. इसके अलावा अधिकारियों ने कहा कि रूस द्वारा खार्किव में एक थर्मल पावर स्टेशन सहित नागरिक बुनियादी ढांचे पर जवाबी हमले के कारण व्यापक ब्लैकआउट की समस्या हो गई है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने हमलों के बारे में ट्विटर पर लिखा, “कोई सैन्य सुविधा नहीं, लोग अंधेरे और गर्मी से परेशान हैं.” वहीं रूस ने इस बात से इनकार किया है कि उसकी सेना जानबूझकर यूक्रेन के नागरिकों को निशाना बनाती है.

जेलेंस्की ने यूक्रेन के आक्रमण को छह महीने पुराने युद्ध में संभावित सफलता के रूप में वर्णित किया और कहा कि अगर कीव को और अधिक शक्तिशाली हथियार मिलते हैं तो सर्दियों में और क्षेत्रीय लाभ देखने को मिल सकते हैं. यूक्रेन के मुख्य कमांडर जनरल वेलेरी जालुज्नी ने कहा कि सशस्त्र बलों ने इस महीने की शुरुआत से 3,000 वर्ग किमी (1,158 वर्ग मील) से अधिक पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है. जेलेंस्की ने रविवार देर रात कहा कि रूसी हमलों के कारण खार्किव और डोनेट्स्क क्षेत्रों में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया, और ज़ापोरिज़्झिया, निप्रॉपेट्रोस और सूमी क्षेत्रों में आंशिक रूप से ब्लैकआउट हो गया. बता दें कि उत्तर-पूर्वी खारकीव क्षेत्र में रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों को दोबारा अपने नियंत्रण में लेने के लिए यूक्रेन द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई ने रूस को अपने सैनिकों को हटाने पर मजबूर किया.

A total blackout in the Kharkiv & Donetsk regions, a partial one in the Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk & Sumy regions. RF terrorists remain terrorists & attack critical infrastructure. No military facilities, the goal is to deprive people of light & heat. #RussiaIsATerroristState

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2022