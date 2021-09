रूस: आखिर कौन हैं डायना किजी, जिनके बारे में हो रही है हर जगह चर्चा

मास्को. सोशल मीडिया (Social Media) के साथ-साथ हर विदेशी न्‍यूज एजेंसी और न्‍यूज चैनल पर आजकल एक नाम काफी फेमस है. और यह नाम है रूसी महिला डायना किजी (Diana Kidzhi) का. दरअसल, डायना किजी इस समय परमाणु क्षमता से लैस आइसब्रेकर को कमांड कर रही हैं. कीजी की उम्र अभी सिर्फ 27 साल है और वो ‘जीत के 50 साल’ नाम के जहाज के तीन चीफ मेट में से एक हैं. चीफ मेट यानी कप्तान के ठीक बाद जहाज के लिए जिम्मेदार अधिकारी. वो यह तय करती हैं कि आर्कटिक सागर के जमे हुए पानियों से होता हुआ उनका विशालकाय जहाज कौन सा रास्ता लेगा.

जहाज के ब्रिज पर खड़ीं कीजी दर्जनों सेंसरों से आने वाली जानकारी दिखा रहे स्क्रीनों से घिरी हैं. इनमें से एक कई किलोमीटर दूर फैली बर्फ कितनी मोटी है, ये बताता है. दूरबीन में एक छोटा सा सफेद बिंदु दिखाई देने से कीजी तुरंत समझ जाती हैं कि आगे एक पोलर भालू है. ब्रिज के क्रू में सभी पुरुष हैं और उनमें से कई तो कीजी से उम्र में काफी बड़े हैं. फिर भी कीजी उन्हें आदेश देती है कि वो जहाज को धीमा कर लें ताकि वो भालू के शिकार करने के रास्ते में बाधा ना डालें. सभी कर्मी उनके आदेश का पालन करते हैं और जहाज के नीचे से आ रही बर्फ के टूटने की आवाज कम होने लगती है.

रूस के बढ़ते हुए परमाणु आइसब्रेकर जहाजी बेड़े में कीजी सबसे वरिष्ठ महिला हैं. यह बेड़ा सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोजातोम का है. जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्टिक और खुलता जा रहा है और रूस को उम्मीद है कि ऐसे में यह बेड़ा इस इलाके पर उसे प्रभुत्व बनाने में सहायक होगा. कीजी के जहाज पर नौ और महिलाएं हैं जो रसोई, मेडिकल सर्विसेज और सफाई सेवाओं में काम करती हैं. जहाज पर काम करने वाले बाकी 95 कर्मियों में सभी पुरुष हैं और उनमें से कइयों ने बताया कि उन्हें एक महिला से आदेश लेना अच्छा नहीं लगता. कीजी भेदभाव के बारे में बात नहीं करना चाहती हैं. वो अपने काम में बेस्‍ट रहें, उनका अंतिम लक्ष्‍य बस यही है. जहाज एक बार में चार महीनों तक आर्कटिक में घूमता है और सुबह और शाम को चार चार घंटों की शिफ्ट के दौरान कीजी ही इसकी दिशा तय करती हैं.

Breaking barriers: Russian woman leads the way on Arctic ship

