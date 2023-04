Russia Ukraine War: इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना! यूक्रेन को करना था तबाह, रूस ने गलती से अपने शहर पर ही कर दिया हमला

मास्को : रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी, 2022 से युद्ध जारी है. इस युद्ध के बीच अब ऐसी खबर आ रही है क‍ि रूसी बॉम्बर फाइटर जेट ने गलती से अपने ही शहर पर बम ग‍िरा द‍िये हैं. इस बमबारी में दो मह‍िलाएं घायल हो गई हैं और कई इमारतें ध्‍वस्‍त हो गई हैं. कई कारों को भी क्षत‍ि पहुंची है. फाइटर जेट यूक्रेन पर हमले के लिए जा रहा था, जब गलती से पायलट ने बम इजेक्ट कर दिया.

बम रूस के बेलगोरोद (Belgorod) शहर में जाकर गिरा. हमले से बड़े नुकसान का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ज‍िस जगह पर बम गिरा वहां शहर के बीचों बीच एक 20 मीटर का गड्ढा बन गया है. ये जानकारी रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से दी गई है. रूस-यूक्रेन युद्ध को एक साल से ज्‍यादा का वक्‍त हो गया है लेक‍िन पहली बार रूसी सेना से ऐसी गलती हुई है.

एनडीटीवी में प्रकाश‍ित एक र‍िपोर्ट के मुताब‍िक इस धमाके के बाद हुए नुकसान की कई तस्‍वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं. स्थानीय अधिकारियों ने गुरुवार की शाम को बेलगोरोद में एक बड़े विस्फोट की सूचना दी, जिसमें कहा गया कि विस्फोट से शहर के केंद्र में एक गड्ढा हो गया और दो महिलाएं घायल हो गईं.

बेलगोरोद के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव ने कहा कि विस्फोट से शहर के लोग सहम गए. इस धमाके में 4 अपार्टमेंट और 4 कारें क्षतिग्रस्त हो गईं. बिजली लाइन के खंभे गिर गए. ग्लैडकोव ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा क‍ि एक विस्फोट हुआ. जांचकर्ता और आपात मंत्रालय के प्रतिनिधि घटनास्थल पर मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि विस्फोट के परिणामस्वरूप, शहर के केंद्र में करीब 20 मीटर चौड़ा (65 फीट) एक “विशाल” गड्ढा बन गया है.

#Russia bombs its own city of #Belgorod.

A bomb was accidentally dropped from a #Russian #Su34 aircraft in Belgorod on the border with #Ukraine. The Russian bomber was about to attack Ukraine but instead bombed the middle of central Belgorod. Unfortunately, there were no #deaths pic.twitter.com/BsKqW8vhX3

— Erik Korsas (@KorsasErik) April 21, 2023