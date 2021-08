रूस: व्लादिमीर पुतिन और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

मास्को. रूस के राष्ट्रपति व्लीदिमीर पुतिन (Vladimir Putin) और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल (Angela Merkel) के बीच रूस की राजधानी मास्को में मुलाकात हुई. इस मुलाकात में अफगानिस्तान समेत अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई. जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल शुक्रवार को अफगानिस्तान में संकट, यूक्रेन में अलगाववादी संघर्ष और जेल में बंद रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी के साथ मास्को के बर्ताव सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रूस की यात्रा पर आई.

मर्केल की मॉस्को यात्रा ऐसे समय में हुई है, जब वह जर्मनी में अपने लगभग 16 साल लंबे नेतृत्व के अंत के करीब पहुंच रही हैं. तीखे मतभेदों के बावजूद उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखा है जो दो दशकों से अधिक समय से सत्ता में हैं. इस बी अफगानिस्तान में हालात पर भी दोनों देशों की नजर है.

क्रेमलिन में शुक्रवार तो मर्केल ने कहा, ‘हालांकि आज निश्चित रूप से हमारे बीच गहरे मतभेद हैं, हम एक-दूसरे से बात करते हैं और ऐसा होता रहना चाहिए.’ उन्होंने कहा कि लीबिया, अफगानिस्तान, द्विपक्षीय और व्यापार संबंध और नागरिक समाज के मुद्दे शुक्रवार की वार्ता में शामिल होंगे.

