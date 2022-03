Ukraine War: इस तारीख तक यूक्रेन में जंग खत्म कर सकता है रूस, सैन्य स्टाफ को मिली जानकारी

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच जंग को एक महीना हो चुका है. जंग में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं. लाखों लोगों ने अपना देश छोड़ दिया है और शरणार्थी की जिंदगी बिताने को मजबूर हैं. सबके मन में एक ही सवाल है ये आखिर ये युद्ध कब खत्म होगा? इन सबके बीच यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने खुफिया जानकारी दी है. इसके मुताबिक, रूस 9 मई तक जंग समाप्त कर सकता है.

KyivIndependent ने ट्वीट किया कि यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ की खुफिया जानकारी के अनुसार, रूसी सैनिकों को बताया जा रहा है कि युद्ध 9 मई तक समाप्त हो जाना चाहिए. वहीं, यूक्रेन की लोकपाल ल्यूडमिला डेनिसोवा ने दावा किया कि रूस 84,000 बच्चों सहित 4,02,000 यूक्रेनियों को उनकी मर्जी के खिलाफ अपने देश ले गया है,

इससे पहले गुरुवार को युद्ध के कारण यूक्रेन में उत्पन्न मानवीय संकट की स्थिति को लेकर नाटो की आपात बैठक में प्रस्ताव लाया गया. इस प्रस्ताव को 140 मतों के साथ मंजूर किया गया. वहीं, 38 देश अनुपस्थित रहे और पांच सदस्य देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया.

⚡️Ukrainian army: Russia wants to end war by May 9.

According to intelligence from the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, Russian troops are being told that the war must end by May 9 – widely celebrated in Russia as the day of victory over the Nazi Germany.

