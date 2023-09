विक्टोरिया: कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में एक हिंदू मंदिर में फिर तोड़फोड़ की गई. यह दूसरी वारदात है जो एक महीने के भीतर सामने आई है. यह मंदिर माता भामेश्वरी दुर्गा देवी का है, जो सरे में स्थित है. मंदिर पर काले रंग के स्प्रे से भारत विरोधी संदेश लिखे गए थे. मंदिर की दीवारों पर लिखा गया, “पंजाब भारत नहीं है.” सोशल मीडिया पर इसकी कई तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं.

यह जानकारी रेडियो AM600 के न्यूज डायरेक्टर समीर कौशल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है. उन्होंने कहा, “हिंदू मंदिर श्री माता भामेश्वरी दुर्गा देवी सोसाइटी में तोड़फोड़ की गई है. दीवारों पर काले स्प्रे पेंट से भारत विरोधी कुछ संदेश लिखे गए हैं. समुदाय में दहशत पैदा करने के लिए इस तरह के कायरतापूर्ण हमले बढ़ रहे हैं. @SurrayRCMP को सूचित कर दिया गया है.”

