VIDEO: सेनेगल के संसद में जमकर हुई हाथापाई, महिला सांसद को मारा थप्पड़, फेंकी कुर्सियां

सेनेगल. पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल की संसद में बीते दिनों हुए हंगामें की खूब चर्चा हो रही है, जहां एक महिला सांसद को थप्पड़ मारने के बाद बात इतनी बढ़ गई कि देश का संसद भवन थोड़ी देर के लिए युद्ध के अखाड़े में तब्दील हो गया. दरअसल, बजट सत्र के दौरान हो रहे हंगामें के बीच मास्टा सैंब जो कि विपक्ष के सांसद भी हैं, सत्तारूढ़ पार्टी बीबीवाई की महिला सांसद एमी डिआए निबी के पास पहुंचे और उन्हें थप्पड़ मार दिया. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो खूब वायरल भी हुआ, जिसके बाद चारों ओर इसकी चर्चा होने लगी.

इससे पहले कि एक और सांसद महिला सांसद निबी को आगे बढ़ने से रोकते, उन्होंने सैंब पर वापस हमला बोलते हुए एक कुर्सी फेंकी. दो सांसदों के बीच हुई इस घटना के बाद अन्य सांसद भी एक-दूसरे के साथ हाथापाई पर उतर आए, इस दौरान संसद में काफी हंगामा देखने को मिला. सांसदों के बीच मारपीट, आरोप और अपमान की घटना के तुरंत बाद ही सत्र को निलंबित कर दिया गया.

A Senegalese lawmaker slapped one of his female colleagues in parliament, sparking a debate about violence against women and underscoring tensions in Senegal’s politics https://t.co/NKyrAKNoHt pic.twitter.com/i9go50MfxE

— Reuters (@Reuters) December 2, 2022