सीरिया: पिता ने शरणार्थी कैंप में 6 साल की बेटी को जंजीरों में बांध कर रखा, अब हुई भूख से मौत

दमिश्क. 6 साल साल की इस बच्ची की तस्वीर कुछ महीने पहले पूरी दुनिया में वायरल हुई थी. इसका नाम है नहला अल ओथमान. ये सीरिया की रहने वाली थी. युद्ध के चलते ये बच्ची राहत कैंप (Refugee Camp) में अपने पिता के साथ रहती थी. लेकिन नहला अब इस दुनिया में नहीं रही. वो कुपोषण का शिकार थी. कैंप के लोगों का कहना है कि नहला के पिता उसका ठीक से ख्याल नहीं रखते थे. कहा जा रहा है कि भूखे रहने के चलते उन्हें हेपेटाइटिस बी और दूसरी बीमारियां हो गई. बाद में इस बच्ची ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.



सीरिया के रिफ्यूजी कैंप में पिता उसे दिन में अक्सर जंजीर से बांध कर रखते थे. ताकि वो दूसरों के साथ आराम से न खेल सके. कहा जा रहा है कि उसके पिता उन्हें काफी तकलीफ देते थे. नहला को महीने में सिर्फ एक बार नहाने की इजाजत थी. वो उन्हें ठीक से खाने भी नहीं देते थे. इसके अलावा बच्ची को मां से भी अलग कर दिया गया था. कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जल्दी-जल्दी खाने के दौरान गला चोक हो जाने की वजह से उसकी मौत हो गई.



The Syrian girl Nahla Al-Othman died yesterday.She’d been handcuffed by her father for all of her short life.Everyone saw her like this in Faraj Allah camp camp in Idlib ,but no one interfered.A mural from Idlib by the painter Aziz Asmar reads we all killed Nahla pic.twitter.com/XFZz8VUqBl