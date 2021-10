दक्षिण कोरिया ने कहा- उत्तर कोरिया ने बिना बताए समुद्र में दागे प्रोजेक्टाइल

सोल. परमाणु शक्तिसंपन्न राष्ट्र बनने की होड़ में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है. दोनों देश आए दिन एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए मिसाइलों की टेस्टिंग (Missile Testing) कर रहे हैं. दक्षिण कोरिया (South Korea) की सेना ने मंगलवार को जानकारी दी कि उत्तर कोरिया (North Korea) ने अपने पूर्वी जल क्षेत्र में एक नया प्रोजेक्टाइल (Projectile)दागा है.

एसोसिएटेड प्रेस की खबर के मुताबिक, सोल के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा कि उत्तर कोरिया ने प्रोजेक्टाइल को प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र में दागा था. इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी.

किम जोंग उन ने दिया दक्षिण कोरिया के साथ हॉटलाइन बहाल करने का आदेश

South Korea’s military says North Korea has fired a projectile to its eastern waters. The launch continues a series of weapons tests apparently aimed at pressuring Washington and Seoul over stalled nuclear negotiations: The Associated Press

