Magdalena Andersson: स्वीडन की पहली महिला PM बनने के कुछ घंटों में ही गई मेगडालेना एंडरसन की कुर्सी

स्टॉकहोम. स्वीडन (Sweden) की पहली महिला प्रधानमंत्री मेगडालेना एंडरसन (Magdalena Andersson) को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा. संसद में बजट प्रस्ताव पर एंडरसन की सरकार को हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद दो दलों की उनकी अल्पसंख्यक सरकार से एक दल अलग हो गया. मेंगडालेन को बुधवार को ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नई नेता चुना गया था. उन्हें स्टीफन लोफवेन (Stefan Lofven)की जगह प्रधानमंत्री बनाया गया था. लोफवेन ने इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. एंडरसन इससे पहले वित्त मंत्री थीं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेगडालेना एंडरसन (Magdalena Andersson) ने कहा कि प्रधानमंत्री बनना उनके लिए सम्मान की बात है, लेकिन वह ऐसी सरकार का नेतृत्व भी नहीं करना चाहती हैं, जहां उसकी वैधता को लेकर सवाल उठाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए. अगर उसका एक दल सरकार से अलग होता है. इस तथ्य के बावजूद कि संसद की स्थिति में बदलाव नहीं हुआ है और इसे फिर से आजमाने की जरूरत है.

पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने Garlic को बताया अदरक, सोशल मीडिया पर उड़ी खिल्ली

Update: Magdalena Andersson resigned after less than 12 hours as Sweden’s first female prime minister after the Green Party quit their two-party coalition, stoking political uncertainty. Read more here: https://t.co/7KpWsBGrn7 pic.twitter.com/SVmRdWdj3F

— Reuters Asia (@ReutersAsia) November 25, 2021