बगदाद. स्वीडन (Sweden) की राजधानी स्टॉकहोम में एक शख्‍स ने पुलिस सुरक्षा में इजराइली दूतावास (Israeli Embassy) के बाहर कुरान (Quran) और यहूदी पवित्र पुस्तक टोरा (Torah) की प्रति जलाने की साज‍िश रची थी. इसको लेकर इराक के लोगों में गहरी नाराजगी और आक्रोश व्‍याप्‍त है. नाराज प्रदर्शनकारियों ने बृहस्पतिवार तड़के बगदाद में स्वीडिश दूतावास (Swedish Embassy) पर धावा बोल दिया और परिसर में घुसकर मामूली आगजनी की. इतना ही नहीं प्रदर्शनकार‍ियों ने दूतावास के बाहर नमाज भी अदा की.

प्रदर्शन से संबंधित ऑनलाइन वीडियो में प्रदर्शनकारी दूतावास पर प्रभावशाली इराकी शिया मौलवी और राजनेता मुक्तदा अल-सद्र की तस्वीरों वाले झंडे और निशान लहराते हुए दिख रहे हैं. यह स्पष्ट नहीं है कि उस समय परिसर के अंदर कोई कर्मचारी था या नहीं. स्वीडिश विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया.

कुरान जलाने का मुद्दा: पाकिस्तान की मांग पर UN ने बुलाई आपात बैठक, महत्वपूर्ण चर्चा के आसार

वीडियो में दर्जनों लोग परिसर में बाड़ पर चढ़ते हुए दिख रहे हैं और उनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं तथा वे सामने के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. एक अन्य वीडियो में प्रदर्शनकारी हल्की आगजनी करते नजर आ रहे हैं. बाद में अन्य लोगों ने दूतावास के बाहर सुबह की नमाज भी पढ़ी.

Honderden #demonstranten braken in bij de #Zweedse ambassade in #Bagdad en staken het gebouw in brand. Het gebeurt uit protest tegen de verbranding van de #Koran in Zweden pic.twitter.com/ZZ5HrLkLJz

— argumenten en feiten (@ArgumentenF) July 20, 2023