मेक्‍स‍िको. उत्‍तर अमेर‍िका के मेक्‍स‍िको के सैन पेड्रो शहर में एक जेंडर रिवील लिंग प्रकटीकरण पार्टी (gender reveal) उस समय भयावह बन गई जब बेखबर मेहमानों के सामने स्टंट कर रहा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दौरान पाइपर पीए-25 का लेफ्ट व‍िंग व‍िफल हो गया और दुर्घटनाग्रस्‍त हो गया. इस हादसे में पायलट की मौत हो गई. लेक‍िन खुशी का इजहार कर रहे लोगों को इस हादसे का पता तक नहीं चला और लोग गर्भवती मह‍िला के ऊपर से प‍िंक कलर ब‍िखरने वाले व‍िमान का आनंद लेते रहे. इस हादसे से जुड़ा भयानक वीड‍ियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

सोशल मीड‍िया पर वायरल इस वीड‍ियो में साफ और स्‍पष्‍ट नजर आ रहा है क‍ि दंपती उत्‍साह से जश्न मना रहे हैं. होने वाले बच्चे के लिंग प्रकटीकरण पार्टी का आयोजन क‍िया गया है. यह पार्टी नॉर्थ अमेर‍िका के मेक्‍स‍िको देश के सैन पेड्रो शहर में मनाई जा रही थी.

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, फ़ुटेज में एक गर्भवती महिला को मुस्कुराते हुए और एक संकेत के सामने हाथ पकड़े हुए दिखाया गया है जिस पर लिखा है, “ओह बेबी.” कुछ ही क्षण बाद, एक स्टंट विमान बेखबर मेहमानों के सामने दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

गुलाबी पानी ले जाने वाले विमान के जोड़े के ऊपर से गुजरने से सभी बेखबर रहते हैं और जश्‍न मनाते देखते हैं. लेक‍िन असल में जोड़े के ऊपर से गुजरे व‍िमान को कुछ दूरी पार करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होते देखा जा सकता है. बावजूद इसके सब उस घटना उस वक्‍त भी बेखबर ही दिखते हैं.

Pilot killed after his Piper PA-25 left wing failed at a gender reveal party in the town of San Pedro, Mexico. pic.twitter.com/6JILK7fsGm

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 3, 2023