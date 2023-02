Turkey Syria Earthquake Live Updates: तुर्की-सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 7800 पहुंची, खराब मौसम के चलते बचाव कार्य में शुरू हुई परेशानी

भारत सरकार ने तुर्की के साथ-साथ सीरिया को भी मदद भेजनी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में भारतीय वायु सेना का C130J-हरक्यूलिस विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से सीरिया के लिए रवाना हुआ. इसमें जीवन रक्षक दवाओं और इमरजेंसी मेडिकल सामग्री से युक्त 6 टन आपातकालीन राहत सहायता मौजूद है.

#WATCH | Indian Airforce’s C130J-Hercules plane carrying 6 tons of Emergency Relief Assistance consisting of life-saving medicines and emergency medical items took off for Syria from Hindon Airbase, Ghaziabad pic.twitter.com/5NC1QF3ydR

— ANI (@ANI) February 7, 2023