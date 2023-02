Turkey Syria Earthquake LIVE: तुर्की-सीरिया में भूकंप से 15 हजार मौतें, 2015 के बाद सबसे बड़ी तबाही, अब पड़ रही मौसम की मार

तुर्की के नूरदगी में एनडीआरएफ की टीमें खोज और बचाव अभियान चला रही हैं. सोमवार को तुर्की में आए विनाशकारी तूफान के बाद भारत सरकार की तरफ से एनडीआरएफ की तीन टीमें भेजी गई हैं. साथ ही प्रशिक्षित डॉग, दवाएं और अन्य जरूरी उपकरण भी साथ भेजे गए हैं.

#OperationDost | Search and rescue operation underway by NDRF teams in Turkey’s Nurdagi.

3 NDRF teams along with specially trained dog squads, medical supplies & other necessary equipment are sent to Turkey from India to provide assistance to people affected by the earthquakes. pic.twitter.com/Uifa0IItUK

— ANI (@ANI) February 9, 2023