Ukraine War: जंग के बीच रूस ने आसमान में छोड़ा Soyuz-2.1a, रॉकेट पर लिखा था Z

मॉस्को. रूस करीब एक महीने से यूक्रेन पर हमले (Russia-Ukraine War) कर रहा है. इस बीच रूस ने सुपरपावर बमों और रॉकेट का भी इस्तेमाल किया. अब रूस ने अपने रॉकेट सोयुज-2.1ए (Soyuz-2.1a) को अंतरिक्ष में छोड़ा है. इस पर भी ‘जेड’ लिखा हुआ है. अंग्रेजी वर्णमाला का यह अक्षर रूस के लिए खास महत्व रखता है. यूक्रेन भेजे गए कई रूसी सैन्य वाहनों पर भी ‘Z’ लिखा हुआ है.

सोयुज-2.1ए को बुधवार को आर्कान्जेस्क ओब्लास्ट के मिर्नी में प्लेसेत्स्क कॉस्मोड्रोम से छोड़ा गया. जेड अक्षर यूक्रेन में रूसी कार्रवाई के समर्थन की पहचान बन चुका है. सबसे पहले यह जेड अक्षर यूक्रेन सीमा पर तैनात किए गए रूसी टैंकों व सैन्य ट्रकों पर लिखा देखा गया था.

यूक्रेन पर रूस के हमले के समय से ही Z अक्षर सबसे ज्यादा चर्चा में है. इस शब्द को प्रतीक के रूप में सबसे पहले यूक्रेन में हमला करने वाली रूसी सेना के टैंकों पर देखा गया. इसके बाद से रूस में यह Z यूक्रेन पर हमले के समर्थकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है. यह यूक्रेन पर हमले के कट्टर समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है.

रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी जारी किया पोस्टर

रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी अपने इंस्टाग्राम पेज पर जेड और वी लिखकर पोस्टर जारी किया. हालांकि, अधिकृत तौर इस अक्षर के उपयोग को लेकर कोई विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन रूस में इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा हो रहा है कि रूसी जिम्नास्ट इवान कुलियाक ने कुछ दिनों पूर्व दोहा में विश्व कप में अपने सीने पर ‘जेड’ लिखवा रखा था. 20 वर्षीय रूसी एथलीट तीसरे स्थान पर रहा, फिर भी उसने यूक्रेन की प्रतिद्वंद्वी के सामने पोडियम पर खड़े होकर जेड का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया था. यूक्रेन की इलिया कोवतुन ने इवेंट में गोल्ड मेडेल जीता था.

रूसी समर्थक सोशल मीडिया से लेकर अपनी कारों और होर्डिग्स में जेड अक्षर का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं. यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने Z साइन की तुलना नाजी जर्मनी के स्वास्तिक जैसे चिंह से की है. उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि 1943 में कॉन्कैंप के पास साक्सेनहौसेन एक स्टेशन Z था जहां नरसंहार किया गया था.

