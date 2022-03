Ukraine War: रूस ने पूरे यूक्रेन में किया सीजफायर का ऐलान, लोगों को निकालने के लिए बनेगा ह्यूमन कॉरिडोर

Russia-Ukraine War News: रूस और यूक्रेन के बीच 12 दिन से जंग (Russia-Ukraine War) चल रही है. रूस ने सोमवार को कुछ घंटे के लिए पूरे यूक्रेन में सीजफायर (Ceasefire)का ऐलान किया है. स्पूतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक, यह सीजफायर 12.30 बजे से शुरू होगा. इस दौरान युद्ध में फंसे लोगों को निकालने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर ( Humanitarian Corridors)बनाया जाएगा. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron)की अपील पर रूस ने सीजफायर का ऐलान किया है.

ऐसा दूसरी बार है जब रूस ने यूक्रेन में सीजफायर का ऐलान किया है. इससे पहले दो शहरों में 6 घंटे के लिए सीजफायर किया गया था. इस दौरान भारतीय नागरिकों को निकलने के लिए रास्ता दिया गया था.

मारियुपोल, खारकीव, कीव और सुमि में सीजफायर का ऐलान किया गया है. जानकारी के मुताबिक, यूक्रेन के Sumy में 500 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं. वो अभी निकल नहीं पाए हैं. रूस की सेना की तरफ से सीजफायर के ऐलान के बाद यूक्रेन में फंसे नागरिक वहां से निकल पाएंगे.

भारतीयों के लिए अच्छी खबर है कि रूस ने सुमि के लिए 2 रास्ते खोले हैं. पहला रास्ता Sumy-Sudzha-Belgorod से होकर गुजरता है और दूसरा रास्ता Sumy-Golubovka-Romny-Lokhvitsa-Lubny-Poltava का है. इन रास्तों पर सीजफायर लागू रहेगा. इसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र, ओएससीई और आईसीआरसी को दे दी गई है.

इससे पहले सोमवार सुबह रूस ने यूक्रेन के खार्किव शहर में रिहाइशी इमारतों को निशाना बनाया. हालांकि, लोगों को पहले ही बंकरों समेत सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा चुकी थी, लेकिन अब भी वहां कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है.

Russian military declares ceasefire in Ukraine from 0700 GMT to open humanitarian corridors at French President Emmanuel Macron’s request: Sputnik

— ANI (@ANI) March 7, 2022