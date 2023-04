OMG! बुर्का पहन लड़के ने महिला शतरंज में बड़े खिलाड़ियों को दी मात, फिर खुला राज तो वजह भी बताई

नई दिल्ली. केन्या (Kenya News) से एक दिलचस्प मामला सामने आया है. यहां एक यूनिवर्सिटी के लड़के ने बुर्का पहन (Boy Wears Burqa) खुद को महिला शतरंज खिलाड़ी बताकर नैरोबी में केन्या ओपन शतरंज चैंपियनशिप में भाग लिया. इस प्रतियोगिता में 42,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 34 लाख रुपए) का भारी भरकम इनाम रखा गया था. दरअसल छात्र को पैसों की सख्त जरूरत थी.

SBS न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार चश्मा पहने 25 वर्षीय स्टेनली ओमोंडी (Stanley Omondi) एक शब्द भी न बोलकर प्रतियोगिता के चौथे दौर में पहुंचने में सफल रहा. ओमोंडी ने खुद को शतरंज टूर्नामेंट में मिलिसेंट अवोर (Millicent Awuor) के रूप में पंजीकृत कराया था. शतरंज केन्या के अध्यक्ष बर्नार्ड वंजाला (Bernard Wanjala) ने कहा कि ‘शुरुआत में हमें कोई शक नहीं हुआ क्योंकि यहां बुर्का पहनना सामान्य है.’

Stanley Omondi, disguised himself & cheated through Chess Kenya open as a woman where he was poised to win Sh500K. Omondi, kept his identity a secret by wearing a niqab and using the name Millicent Awuor. pic.twitter.com/QAWTJ59jLs

