VIDEO: सीढ़ियों पर ऐसे लड़खड़ाए बाइडन, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने संभाल लिया नहीं तो...

नई दिल्ली. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन फिलहाल जी 20 शिखर सम्मेलन के लिए इंडोनेशिया के बाली में हैं. बाइडन को कई बार फिसलकर गिरते हुए देखा गया है. इस बार बाली में भी वह गिरते-गिरते बचे हैं. जैसे ही वह फिसले उनके इंडोनेशियाई समकक्ष जोको विडोडो ने उन्हें पकड़ लिया. दोनों नेता बाली में तमन हुतान राया मैंग्रोव जंगल का दौरा कर रहे थे. इसी दौरान बाइडन सीढ़ियों पर ठोकर खा गए थे. और विडोडो समय रहते उन्हें संभालने में कामयाब रहे.

ANI ने राष्ट्रपति बाइडन का लड़खड़ाते हुए का वीडियो ट्वीट किया है. मालूम हो कि यह पहली बार नहीं है जब बाइडन को लाइव कैमरे में ठोकर खाते हुए देखा गया है. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, 6 नवंबर को जब बाइडन सारा लॉरेंस कॉलेज में एक रैली में उपस्थित हुए, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए थे, तो वह एक समय मंच पर ठोकर खा गए और उनके पांव लड़खड़ाते हुए दिखे.

#WATCH | US President Joe Biden stumbles at the stairs as Indonesian President Joko Widodo holds him during their visit to a Mangrove forest in Bali at #G20Summit2022 pic.twitter.com/5graKRK82K

