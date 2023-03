विक्टोरिया. ऑस्‍ट्रेलिया (Australia) के सांसद नाथन लैम्बर्ट ने मंगलवार को संसद में अपने भाषण के दौरान अपनी साथी से प्रेम का इजहार किया और कहा ‘मुझे लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए.’ इस प्रपोजल पर पूरे संसद में जोरदार तालियां बजीं और अन्‍य सांसदों ने इसकी तारीफ की. संसद का माहौल एक अलग तरह का हो गया. यहां नए विक्टोरियन लेबर सांसद नाथन ने अपनी पार्टनर नूह एर्लिच को संसद में सबके सामने प्रपोज किया. नाथन लैम्‍बर्ट ने अपने पहले भाषण में कहा, ‘अभी मैं कोई अंगूठी नहीं दे रहा हूं, क्‍योंकि यहां उसे रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन इस समय अंगूठी सुरक्षित है और उसे मैंने बहुत ही रोमांटिक रूप से देने की योजना बनाई है.’

नाथन लैम्‍बर्ट ने कहा कि आज रात जब बच्‍चे सो जाएंगे और हम भी थक चुके होंगे तब मैं वह अंगूठी तुम्‍हें पहना दूंगा. नूह एर्लिच ने इस प्रपोजल को स्‍वीकार कर लिया है. नाथन लैम्‍बर्ट के भाषण और प्रपोजल की अन्‍य सांसदों ने सराहना की है. द गार्जियन ने बताया कि लैम्‍बर्ट ने भाषण के बाद अपनी साथी को अंगूठी गिफ्ट की है. नाथन लैम्‍बर्ट और नूह एर्लिच लंबे समय से शादी की योजना बना रहे थे. लैम्‍बर्ट ने कहा कि नूह शादी के लिए मान गई है और उसने मेरे प्रपोजल पर ‘यस’ कह दिया है.

Wedding bells. ALP Preston MP Nathan Lambert has used his inaugural speech in parliament to proposal to his partner… but he had no ring . @abcmelbourne #springst pic.twitter.com/TiKpaGRrge

— Richard Willingham (@rwillingham) March 7, 2023