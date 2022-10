VIDEO: यूक्रेन में हुए सिलसिलेवार मिसाइल अटैक से फैली दहशत, बमबारी के वीडियो सोशल मीडिया पर हुए वायरल

नई दिल्ली. यूक्रेन (Ukraine) की राजधानी कीव में सोमवार को जैसे ही बमबारी और मिसाइल हमले हुए, वैसे ही सोशल मीडिया (social media) पर शहर में हुई भारी तबाही के वीडियो वायरल होने लगे. पत्रकारों द्वारा शेयर किए गए वीडियो में नष्ट हुई इमारतों से धुआं निकलता दिखाई दे रहा है. वहीं राजधानी के कई इलाकों में मिसाइल अटैक के कारण विशाल गड्ढे देखे जा सकते हैं. कीव से ही स्वतंत्र पत्रकार इलिया पोनोमारेंको द्वारा शेयर किए गए वीडियो में से एक में शहर के बीचों-बीच बने प्रसिद्ध ग्लास ब्रिज पर हुई बमबारी को देखा जा सकता है. यह दृश्‍य डरावने हैं. इनसे साफ होता है कि हमला कितना भयानक और खौफ पैदा करने वाला था.

इसी तरह एक अन्य क्लिप, जिसे वर्तमान में यूक्रेन में वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्टर मैथ्यू लक्समूर द्वारा ट्वीट किया गया है. इसमें मध्य कीव के शेवचेंको पार्क में हुई तबाही को दर्शाया गया है. पत्रकार अपने कैप्शन में बताते हैं कि पार्क, शहर का ‘सबसे व्यस्त पार्क है, जो आमतौर पर लोगों और संगीतकारों से भरा होता है”. वीडियो में एक बड़ा गड्ढा, जली हुई शाखाएं और धुआं दिखाई दे रहा है. इसके बैकग्राउंड में, बच्‍चों की विभिन्न सवारी वाले एक बाड़े को देखा जा सकता है. यहां युद्ध के दर्दनाक निशान देखे जा सकते हैं.

The Bridge of Glass in the very heart of Kyiv pic.twitter.com/CvsRfTEAoJ

वीडियो शूट कर रही लड़की हमले में बाल-बाल बची

लक्समूर और कई अन्य लोगों द्वारा शेयर किया गया एक अन्य वीडियो भी दहशत भरा है. इसमें वीडियो शूट कर रही लड़की ही बमबारी में बाल बाल बचती है. सड़कों पर हो रही बमबारी के बीच लड़की वीडियो शूट कर रही होती है, कि एक मिसाइल बिलकुल उसके करीब ही आकर गिरती है. लड़की के चेहरे पर डर, उसकी चीखें और पूरा मंजर ही डरावना है. धमाकों से सहमी यह लड़की किसी तरह फिर से चलना शुरू कर देती है और विस्फोटों के कारण हुए विनाश और भयावहता को दर्शाती है.

A girl was recording herself as she walked through what looks like Shevchenko Park in Kyiv this morning. She was almost killed by a Russian rocket pic.twitter.com/1Fa40ypcyg

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022