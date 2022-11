खेरसॉन (यूक्रेन). पिछले 8 महीने से यूक्रेन के खेरसॉन शहर पर रूस का कब्जा था, लेकिन अब यह रूस के कब्जे से आजाद हो गया है. लेकिन जाते-जाते रूस पर चोरी का आरोप लगा है. यह आरोप तब और सच हो गया जब इस पर खुद रूस समर्थक पत्रकार अन्ना डोलगरेवा ने मुहर लगाई. उन्होंने अपने टेलीग्राम में लिखा कि खेरसॉन से रूस के पीछे हटने के बारे में उनके पास एकमात्र अच्छी खबर यह है कि उनका दोस्त खेरसॉन चिड़ियाघर से एक रैकून चोरी करने में कामयाब रहा. यह कहना अजीब था, लेकिन यह तब और सच हो गया जब यह पता चला कि रूसियों ने प्रमुख शहर से पीछे हटने से पहले खेरसॉन चिड़ियाघर को लूट लिया.

रूसी सैनिक ओलेग जुबकोव ने अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में जुबकोव ने कैप्शन दिया है ‘ओलेग जुबकोव अपने नंगे हाथों से रैकून को पकड़ता है’. ओलेग जुबकोव ने खेरसॉन चिड़ियाघर से जानवरों की चोरी का डॉक्यूमेंटेशन किया है. वीडियो में एक गधे, लामा और अज्ञात मांसाहारियों को एक बस में ले जाते हुए देखा जा सकता है. अब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है.

The occupiers stole everything from Kherson: paintings from art galleries, antiquities from museums, historic manuscripts from libraries. But their most prized loot was a raccoon they stole from a zoo. Steal a raccoon and Die. pic.twitter.com/1mqBrrKjHQ

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 13, 2022