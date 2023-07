पेरिस: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को पेरिस में होने वाली बैस्टिल डे (Bastille Day) परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इस दौरान फ्रांस में बैस्टिल दिवस (Bastille Day) समारोह में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व पंजाब रेजिमेंट करेगी. ट्विटर पर इस परेड का एक प्रैक्टिस वीडियो सामने आया है. वीडियो में पंजाब रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा ‘जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल’, ‘भारतीय सेना की जय’, ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए जा रहे हैं.

भारतीय सशस्त्र बलों की त्रि-सेवा टुकड़ी, जो 6 जुलाई को पेरिस के लिए रवाना हुई, उसमें 269 सदस्य शामिल हैं. दल में सेना के 77 मार्चिंग कर्मी और बैंड के 38 जवान शामिल हैं. सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन अमन जगताप, नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कमांडर व्रत बघेल और वायु सेना की टुकड़ी का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी करेंगे. पंजाब रेजिमेंट ने न केवल विश्व युद्धों में बल्कि स्वतंत्रता के बाद के ऑपरेशनों में भी भाग लिया है.

#WATCH | ‘Jo Bole So Nihal, Sat Sri Akal, Indian Army ki Jai, Bharat Mata ki Jai’ slogans being chanted by Punjab Regiment soldiers, part of the Indian Tri-service contingent participating in this year’s Bastille Day Parade in France’s Paris.

