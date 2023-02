VIDEO: तुर्किये में भूकंप के 128 घंटे बाद चमत्कार, 2 माह का बच्चा जिंदा मिला, मलबे से निकालने पर लोगों ने तालियां बजाकर जाहिर की खुशी

अंकारा. तुर्किये (Turkiye) और सीरिया (Syria) में सोमवार को आए 7.8 तीव्रता के भीषण भूकंप (Earthquake) के बाद करीब 28,000 मौतें हो चुकी हैं, 6,000 इमारतें ढह गई हैं और सैकड़ों आफ्टरशॉक्स से लोग जूझ रहे हैं. लेकिन इस पूरी तबाही और निराशा के बीच मलबे में लोगों के जिंदा बचे रहने की चमत्कारी कहानियां भी सामने आती रहती हैं. ऐसा ही एक घटना में तुर्किये के हटे में कल मलबे के नीचे से एक दो महीने के बच्चे को सकुशल निकाला गया. इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ ने तालियां बजाईं और खुशी मनाई. भूकंप के करीब 128 घंटे बाद ये बच्चा जिंदा मिला था.

तुर्किये और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या करीब 28,000 हो गई है. 70,000 से अधिक लोगों के घायल होने और लाखों लोगों के बेघर होने के बीच इस 2 महीने के बच्चे को मलबे के नीचे से 128 घंटों के बाद बचाया गया. इसे एक चमत्कार ही माना जा रहा है. तुर्किये की मीडिया ने बताया कि भूकंप के पांच दिन बाद बचाए गए लोगों में दो साल की एक बच्ची, छह महीने की एक गर्भवती महिला और 70 साल की एक महिला शामिल हैं. ठंड के मौसम के बावजूद हजारों बचावकर्मी अभी भी भूकंप की चपेट में आए इलाकों में मलबे में दबे लोगों की खोजबीन कर रहे हैं. ठंड के मौसम ने भूकंप से तबाह लाखों लोगों की तकलीफों को और बढ़ा दिया है, जिन्हें अब खाने-पीने और खुद को गर्म रखने के लिए जरूरी साजो-सामानों मदद की सख्त जरूरत है.

The look of loneliness, cold, hunger and thirst.. After 128 hours of suffering, being trapped under the rubble, a 2-month-old baby with tearful blueish eyes is rescued from the ruins of a house after the earthquake in Turkey. A miracle in the desperation of the earthquake.❤️ pic.twitter.com/LT6z9C7ybN

— Emmanuel Fosu-Mensah (@kwasifosu25) February 11, 2023