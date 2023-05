VIDEO: रूसी प्रतिनिधि ने की कुछ ऐसी हरकत, यूक्रेनी MP हुआ गुस्से से लाल, भरी महफिल में जमा दिए कई घूंसे

अंकारा. रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग (Russia-Ukraine War) ने दोनों देशों के बीच तनाव को इस कदर बढ़ा दिया है कि उनके राजनयिक प्रतिनिधियों के बीच सरेआम मारपीट होने लगी है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक यूक्रेनी सांसद ओलेक्जेंडर मारिकोव्स्की (Oleksandr Marikovskyi) को तुर्की की राजधानी अंकारा में एक सम्मेलन के दौरान एक अज्ञात रूसी प्रतिनिधि को घूंसा मारते हुए देखा जा सकता है. ये घटना तब हुई जब एक रूसी प्रतिनिधि ने यूक्रेन के सांसद के हाथ से उनके देश का झंडा छीन लिया. फिर तो गुस्से से आगबबूला हुए यूक्रेन के सांसद ने इस रूसी प्रतिनिधि को अच्छा सबक सिखाया.

बताया जा रहा है कि मारपीट की ये कथित घटना गुरुवार को ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन (PABSEC) की संसदीय सभा की 61वीं महासभा के दौरान हुई. जहां काला सागर क्षेत्र के देश आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक मुद्दों पर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए. ट्विटर पर कीव पोस्ट के विशेष संवाददाता और एक राजनीतिक सलाहकार जेसन जे स्मार्ट द्वारा इस घटना के वीडियो की पोस्ट की गई क्लिप को शुक्रवार सुबह तक 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. सांसद ओलेक्जेंडर मारिकोव्स्की ने इस क्लिप को अपने फेसबुक अकाउंट पर भी पोस्ट किया.

In Ankara , during the events of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Community, the representative of Russia tore the flag of Ukraine from the hands of a Member of Parliament.

The MP then punched the Russian in the face. pic.twitter.com/zUM8oK4IyN

