अपनी शर्टलेस फोटो पर बोरिस-ट्रूडो के मज़ाक पर पुतिन ने किया रिएक्ट, कहा-ये भद्दा तमाशा

मॉस्को. यूक्रेन जंग की वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. जर्मनी में हाल ही में G-7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने व्लादिमीर पुतिन की एक फोटो को लेकर मजाक उड़ाया. इस फोटो में पुतिन शर्टलेस हैं और घोड़े की सवारी कर रहे हैं. यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इसे लेकर कमेंट किया था. अब पुतिन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

एक मीटिंग के दौरान G-7 नेताओं के बयान और मज़ाक का जिक्र हुआ. इस पर पुतिन ने आपत्ति जाहिर करते हुए इसे एक भद्दा और घृणित तमाशा करार दिया. पुतिन ने कहा, “मुझे नहीं पता कि वे कैसे कपड़े उतारना चाहते थे… लेकिन मुझे लगता है कि यह एक घृणित दृश्य होगा.”

‘पुतिन यदि महिला होते तो यूक्रेन युद्ध की शुरुआत नहीं करते’ : बोरिस जॉनसन

फोटो को लेकर किसने और क्या कहा था?

दरअसल, इस रविवार G7 नेताओं के संग टेबल पर बैठते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मजाक की शुरुआत की. उन्होंने कहा, ‘जैकेट पहने? जैकेट उतारें? क्या हम अपने कपड़े उतार दें?’ इस पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, ‘फोटो खिंचाने का इंतजार कीजिए.’ इस पर बोरिस जॉनसन ने एक बार फिर कहा, ‘हमें ये दिखाना होगा कि हम (शरीरिक तौर पर) पुतिन से ज्यादा मजबूत हैं.’ बाद में इन नेताओं की तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें उन्होंने अपनी जैकेट उतार रखी थी. जस्टिन ट्रूडो ने आगे पुतिन पर तंज कसते हुए कहा, ‘हम न्यूड चेस्ट वाली घुड़सवारी करते हुए फोटो खिंचाएंगे.’

G7 leaders laughed at Putin

During #G7 meeting, leaders joked whether it would be advisable to take off their jackets or even be more naked in order to oppose “formidable” and “tough” image of Putin.

Justin Trudeau added:”We will arrange a ride on horseback with bare-chested.” pic.twitter.com/Imq9caA3Oh

— NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2022