मॉस्को. पाकिस्तान द्वारा रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने की खबरों के बीच भारत में रूसी राजदूत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि मॉस्को इन खबरों पर करीब से नजर रख रहा है. भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि मॉस्को इन रिपोर्टों को बहुत गंभीरता से ले रहा है क्योंकि ये जमीनी स्थिति को प्रभावित करती हैं और रूस विरोधी गतिविधियां हैं.

अलीपोव ने कहा, “ऐसी रिपोर्ट और सूचनाएं आई हैं, हम इस जानकारी को बहुत गंभीरता से लेते हैं. यदि ऐसे खबरों की पुष्टि हो जाती है, तो यह एक बहुत ही स्पष्ट रूस विरोधी कार्रवाई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते. और जैसा कि मैंने कहा, हमने समाचारों और और रिपोर्टें को बहुत करीब से देखा है एवं उन्हें बहुत गंभीरता से लेते हैं क्योंकि वे जमीनी हालात पर सीधा असर डालते हैं.”

गौरतलब है कि जहां भारत के रूस के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, वहीं पाकिस्तान कथित तौर पर उन्नत हथियार हासिल करने के लिए रूस के बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है. रूस और भारत ने चीन एवं पाकिस्तान से खतरों का मुकाबला करने के लिए नई दिल्ली को एस-400 सहित हथियार आपूर्ति के लिए कई सौदे भी किए हैं.

#WATCH | On reports of Pakistan sending arms to Ukraine, Russian Ambassador to India Denis Alipov says, “Yes, there have been reports and information about such instances, we take this information very seriously. Such examples, if confirmed, is a very explicit anti-Russia actions… pic.twitter.com/ycJbFnnDvo

— ANI (@ANI) August 28, 2023