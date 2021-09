रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट

मॉस्को. रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के एक करीबी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. इसके बाद पुतिन ने ऐहतिहातन खुद को सेल्फ-आइसोलेट (Self-Isolate) कर लिया है. क्रेमलिन ने मंगलवार को कहा कि पुतिन इसलिए क्षेत्रीय सुरक्षा बैठकों के लिए इस हफ्ते ताजिकिस्तान की यात्रा नहीं करेंगे.

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव (Dmitry Peskov) ने CNN इसकी जानकारी दी. क्रेमलिन ने बताया कि हाल ही में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. जिसके बाद पुतिन राष्ट्रपति भवन में ही सेल्फ आइसोलेट में हैं.

“Russia President Vladimir Putin to self-isolate over coronavirus cases in inner circle, ” AFP quotes Kremlin as stating.

