मॉस्‍को. रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से बगावत करने वाले वैगनर मिलिट्री ग्रुप के चीफ येवेज्ञनी प्रिगोझिन (Yevgeny Prigozhin) को प्‍लेन क्रैश के बाद सेंट पीटर्सबर्ग में दफना दिया गया था, लेकिन अब उनके जिंदा होने का दावा किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में प्रिगोझिन खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वे जिंदा हैं. इस वीडियो को एक चलती हुई गाड़ी में शूट किया गया है. इसमें वे कहते हैं कि मैं अफ्रीका में हूं.

दरअसल प्रिगोझिन का निजी जेट मॉस्‍को से सेंट पीटर्सबर्ग जाते समय क्रैश हो गया था और उसमें सवार सभी 10 यात्रियों और चालक दल की मौत हो गई थी. यह घटना 23 अगस्‍त की है और इसके बाद शवों को दफना दिया गया था. अब सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं, कमेंट्स और दावे हो रहे हैं. प्रिगोझिन के जिंदा होने के संबंध में जारी वीडियो की जगह, तारीख और उसकी सच्‍चाई के बारे में News18 पुष्टि नहीं करता है.

वैगनर मिलिट्री ग्रुप ने ही किया शेयर, वीडियो ने बढ़ाई हलचल

सोशल मीडिया पर जारी क्लिप को वैगनर मिलिट्री ग्रुप से जुड़े एक टेलीग्राम चैनल ने शेयर किया है. जबकि न्‍यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कहा है कि प्रिगोझिन के कपड़े 21 अगस्‍त को जारी एक वीडियो से मेल खाते हैं. दूसरी तरह वायरल वीडियो में प्रिगोझिन खुद कहते हैं कि ‘उन लोगों के लिए जो चर्चा कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूं या नहीं… मैं क्या कर रहा हूं… आज वीकेंड है. अगस्त 2023 का दूसरा भाग. मैं अफ्रीका में हूं. उन लोगों के लिए जो मुझे खत्म करने, या मेरी निजी जिंदगी में जिनको जानने की दिलचस्पी है… मैं कितना कमाता हूं या जो कुछ भी वो चर्चा करना चाहते हैं… बेशक करे. सब ठीक है.”

A video of Prigozhin appeared that is reportedly filmed in Africa not long before his death.

“So, fans of discussing my death, intimate life, earnings, etc., I am doing fine,” Prigozhin says. pic.twitter.com/UcIKpgLNZi

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 31, 2023