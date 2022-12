VIDEO: 'जब मुझे फांसी हो तो कुरान न पढ़ें, बस सेलिब्रेट करें,' मरने से पहले ईरानी युवक ने क्यों कहा ऐसा

तहरान. ईरान में सरकार के विरोध में प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे ही प्रदर्शन का हिस्सा बने 23 साल के माजीद्रेजा रहनावर्ड को सरकार ने सोमवार को सरेआम फांसी दे दी. मशाद शहर में फांसी देने से पहले सैनिकों ने जब इस शख्स से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो उसने अजीबो-गरीब मांग की. उसने कहा, ‘जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर न कोई कुरान पढ़े, न किसी तरह की प्रार्थना करे, बस संगीत पर सेलिब्रेट करे.’

दरअसल, इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इसी वीडियो में सैनिक माजीद्रेजा से उसकी अंतिम इच्छा पूछ रहे हैं और वह बिना किसी डर से या बिना किसी झिझक उनसे बात करता है. उस वक्त युवक की आंखों पर पट्टी भी बंधी होती है. हालांकि, News18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता. यह वीडियो बेल्जियम सांसद और महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाले दारया साफई ने ट्वीट किया है.

Just before he’s hanged on Dec.12 by Iran’s regime,they interrogate #MajidrezaRahnavard

His last words:I don’t want Quran to be read or prayed on my grave,just celebrate

Sharia law is the reason he’s gone

His verdict:War with Allah

Only because he demonstrated for his rights pic.twitter.com/1uQpYhpGIq

— Darya Safai MP (@SafaiDarya) December 15, 2022