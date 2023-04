VIDEO: जब झेंप गए व्लादिमीर पुतिन, भाषण खत्म कर इंतजार करते रहे रूसी राष्ट्रपति...पर किसी ने नहीं बजाई ताली

मॉस्को: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) का एक ऐसा भाषण वायरल हो रहा है, जिसमें किसी ने भी उनके लिए तालियां नहीं बजाईं. सभी ने चुप्पी साध रखी थी. पुतिन अंत तक इंतजार करते रह गए, लेकिन लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. यह वाकया ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस (Kremlin Palace) में 17 नव-नियुक्त विदेशी राजदूतों को राजनयिक प्रमाण-पत्र देने के लिए आयोजित एक समारोह के दौरान हुआ. इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति पुतिन नवनियुक्त अधिकारियों के संबोधित कर रहे थे.

HT की रिपोर्ट के अनुसार, यह वीडियो यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री के सलाहकार एंटोन गेराशचेंको (Anton Gerashchenko) ने शेयर किया. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘क्रेमलिन में राजदूतों को प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के एक समारोह में किसी ने भी पुतिन के भाषण समाप्त होने के बाद उनकी सराहना नहीं की.’ समाचार आउटलेट मेडुजा ने रूसी राष्ट्रपति का मजाक उड़ाते हुए कहा, ‘पुतिन ने अपनी बात समाप्त करने के लिए तालियों की प्रतीक्षा की, लेकिन किसी ने नहीं बजाया.’

No one applauded Putin after he finished his speech at the ceremony of ambassadors presenting their credentials in the Kremlin.

Putin waited for applause as he finished talking but none came. pic.twitter.com/SJRMLmcZRd

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 5, 2023