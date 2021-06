वैक्सीनेट हो चुके लोग अभी मास्क पहनना जारी रखें, जानिए WHO ने क्यों दी चेतावनी?

भारत समेत दुनियाभर में कोरोना के नए डबल म्यूटेंट डेल्टा वेरिएंट ( Corona Delta Varient) का खतरा मंडरा रहा है. इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने फेस मास्क को लेकर नई चेतावनी दी है. WHO ने कहा है कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग अभी भी मास्क पहनना जारी रखें, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट का खतरा बढ़ रहा है. WHO ने कहा, 'फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के हिफाजती उपायों पर अमल जारी रखना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट दुनियाभर में तेजी से फैल रहा है.'विश्व स्वास्थ्य संगठन की असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मारिनागेला सिमो ने मुख्यालय की प्रेस ब्रीफिंग में कहा, 'लोग सिर्फ वैक्सीन की दो डोज के इस्तेमाल से सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते. उनको अभी भी खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत होगी.' उन्होंने बताया कि सिर्फ वैक्सीन कम्युनिटी स्प्रेड को नहीं रोक पाएगी.डॉक्टर मारिनागेला सिमो ने कहा, 'लोगों को फेस मास्क का इस्तेमाल घर से बाहर या चहारदीवारी में जारी रखने की जरूरत है. हाथों की साफ-सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और भीड़भाड़ से परहेज करना होगा. ये हिफाजती उपाय अभी भी अहमियत रखते हैं, यहां तक अगर आपका पूरी तरह टीकाकरण भी हो चुका हो, तब भी.'विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका-इटली समेत दुनिया के कुछ देशों ने मास्क की पाबंदी खत्म कर दी है. महामारी से जुड़ी सख्तियों में ढील दी जा रही हैं, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन से नए संक्रमण और मौत की संख्या में गिरावट आई है.विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर ब्रूस आइलेवर्ड ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा "आप कुछ उपायों में कटौती कर सकते हैं और अलग-अलग देशों की अलग-अलग सिफारिशें इस सिलसिले में हैं. सावधानी की अभी भी जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नए वेरिएन्ट्स उजागर हो रहे हैं." अधिकारियों का कहना है कि पहली बार भारत में पाया गया वेरिएन्ट अब कम से कम 92 देशों में सबसे तेज कोरोना वायरस का स्ट्रेन बन गया है.