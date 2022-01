बर्फीली नदी में डूब रही थी कार, सामने थी मौत, फिर महिला लेने लगी सेल्फी

टोरंटो. अगर बर्फीले पानी में आपकी कार डूबने लगे, तो आप क्या करेंगे? बेशक आप जान बचाने के लिए मदद मांगेंगे. मगर कनाडा में एक महिला नदी में फंसने के बाद सेल्फी लेने लगी. ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ऐसा ही हुआ. दरअसल, कनाडा की एक महिला की कार जमी हुई नदी(Frozen River in Canada) में फंस गई और डूबने लगी. इससे पहले कि उसकी गाड़ी पूरी तरह से डूबती, महिला किसी तरह कार के ऊपर चढ़कर इस एक्सीडेंट की सेल्फी लेने में कामयाब हो गई. महिला ड्राइवर पर कनाडाई पुलिस ने खतरनाक ड्राइविंग करने का आरोप लगाया है.

खबरों में आई तस्वीर में महिला अपनी पीली गाड़ी के ऊपर खड़ी होकर सेल्फी लेती हुई दिख रही है. उसकी कार ओटावा के मनोटिक की रिड्यू नदी (Frozen River in Canada)में फिसल गई थी. ‘द मिरर’ की रिपोर्ट के मुताबिक बर्फीली नदी (Icy Water) में डूबती कार के ऊपर खड़ी महिला जब मजे से सेल्फी ले रही थी, तब आसपास मौजूद स्थानीय लोग उसे बचाने के लिए हाथ-पांव मार रहे थे.

आखिर में रस्सी से बांधकर एक नाव के सहारे उसे नदी के विशालकाय छेद में डूबने से बचाया गया. जब तक नाव महिला के पास पहुंची, तब तक उसकी कार लगभग पूरी तरह डूब चुकी थी. उसकी सिर्फ छत दिखाई दे रही थी. रिपोर्ट के अनुसार कार अभी भी वहीं पर डूबी हुई है.

सोशल मीडिया के पर इस एक्सीडेंट के वीडियो शेयर करने वाले लोगों के अनुसार एक समय पर महिला ड्राइवर ने बोली, ‘ओह.. मुझे लगता है कि मैं इस पर चल सकती हूं.’ एक चश्मदीद ने ट्विटर पर बताया कि उसने देखा कि महिला बेहद तेज गति से उसके पीछे से गुजरी.

She captured the moment with a selfie while people hurried and worried to help her. ‍♀️ pic.twitter.com/ML6zWlSa9m

— Lynda Douglas (@MammaMitch) January 17, 2022