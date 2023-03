VIDEO: जेब्रा की सड़क पर सैर! लोग हैरान, कभी चौराहे पर तो कभी गलियों में घूम कर मचाया उत्पात

नई दिल्ली. हम सबने सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग जरूर देखा है. सड़क पार करने के लिए इसका उपयोग भी किया है. लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि हकीकत में कोई जेब्रा सड़क (Zebra On Road) को क्रॉस कर रहा हो, मतलब किसी जेब्रा को आपने सड़क पार करते हुए लाइव देखा है. शायद नहीं, लेकिन दक्षिण कोरिया के शहर सियोल में लोगों ने जेब्रा को सड़क क्रॉस करते हुए लाइव देखा है. दरअसल एक जेब्रा चिड़ियाघर से भटक कर बाहर सड़क पर आ गया था. सड़क पर जेब्रा को देख लोग हैरान रह गए.

इंडिया इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार इस जेब्रा का नाम सीरो है. जेब्रा का जन्म सियोल के चिल्ड्रंस ग्रैंड पार्क में हुआ था. तीन साल का सीरो दोपहर करीब 2.40 बजे चिड़ियाघर से फरार हो गया. जानकारी के अनुसार सीरो के पैरेंट्स की मौत दो साल पहले हो गई थी. अपने पैरेंट्स की मौत बाद वह चिड़ियाघर से भागने की कोशिश कर चुका है. जब सीरो सड़क पर पहुंचा तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए. कई लोग तो उसे देखकर भागने लगे तो कई ने वीडियो बनाया. सोशल मीडिया पर सीरो का वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

Videos and pictures emerging of a zebra on the loose in the streets of Seoul today pic.twitter.com/UntZ4uRbvu

— Hyunsu Yim (@hyunsuinseoul) March 23, 2023