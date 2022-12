FIFA World Cup 2022: फाइनल में अर्जेंटीना से हार के बाद फ्रांस के कई शहरों में भड़के दंगे, पुलिस पर भी किया हमला

पेरिस: कतर में इस साल आयोजित फीफा वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी के नेतृत्व वाले अर्जेंटीना ने 3-3 से ड्रॉ के बाद पेनल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराया और तीसरी बार विश्व कप जीता, जिसके बाद से फ्रांस के कई जगहों पर दंगे भड़क उठे हैं. फ्रांस की राजधानी पेरिस में दंगों के दौरान पुलिस पर भी हमले किए है. दंगों की तस्वीरें फ्रांस की राजधानी पेरिस और शहर लिली, चैप्स एलिस और एविग्नन से आई हैं. पेरिस में दंगा करने और पुलिस से झड़प के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया.

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस की राजधानी की सड़कों पर कल शाम हजारों पुलिसकर्मियों को गश्त करते देखा गया. विश्व कप फाइनल शुरू होने से पहले ही लोगों ने चैंप्स-एलिसीज़ पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया था. पुलिस ने साइट पर यातायात अवरुद्ध कर दिया था. हजारों पुलिस वाले पेरिस में गश्त कर रहे थे, लेकिन जब फ्रांस फाइनल हार गया तो हंगामा मच गया.

Riots erupt in #France after the defeat of the national team in the final of the World Cup. #ArgentinaVsFrance #ArgentinaFrancia #franceriots #FIFAWorldCup #FIFAWorldCup2022 #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/E1M7uIdn6t

द डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व कप में हार के बाद अफरातफरी मचने के बाद सशस्त्र पुलिस ने पेरिस की सड़कों पर आंसू गैस के गोले दागे. मैच के बाद हजारों फुटबॉल प्रशंसक सड़कों पर उतर आए. अधिकारियों ने द डेली मेल को बताया कि विश्व कप फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ लेस ब्लूस के मुकाबले में सुरक्षा की गारंटी के लिए देश भर में लगभग 14,000 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया था.

BREAKING:

Riots have broken out in Paris after France’s defeat to Argentina in the World Cup final.

Police officers are being attacked with rocks and fireworks. pic.twitter.com/5bJ8X1H8hc

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 18, 2022