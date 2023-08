New York Riots: अमेरिका के न्यूयॉर्क में शुक्रवार को एक यूट्यूबर के बुलावे पर जुटी 2000 की भीड़ से दंगा भड़क गया. लोगों ने पुलिस पर पानी की बोतलें फेंकी. ट्रेन स्टेशन और कई गाड़ियों को काफी क्षति पहुंचाया. पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे. कई लोगों को गिरफ्तार भी करना पड़ा साथ ही यूट्यूबर को हिरासत में लिया गया. पुलिस ने बताया कि यूट्यूबर ने बिना इजाजत के इवेंट को आयोजित किया था.

यूनियन स्क्वायर पर पहुंचे 2000 लोग

दरअसल, काई सीनेत नाम के यूट्यूबर ने लोगों को फ्री में प्ले स्टेशन देने का वादा किया था. उसके बुलावे पर तकरीबन 2000 लोग यूनियन स्क्वायर पर इकट्ठा हो गए. लेकिन कुछ ही देर में वहां पर लोगों ने आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया. देखते ही दिखते वहां पथराव शुरू हो गया और दंगे जैसा माहौल बन गया. मौके पर दंगा नियंत्रण पुलिस को बुलाना पड़ा. सोशल मीडिया पर इस दंगे का वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. दंगाईयों ने कई कारों और वाहनों को काफी नुकसान पहुंचाया.

Massive riots erupt in New York, USA, with multiple people arrested. #USA #RIOT pic.twitter.com/MiaNXNUtV5



कुछ यूं शुरू हुआ दंगा

यूट्यूबर काई सीनेत के 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं.उसने एक वीडियो पोस्ट में शुक्रवार को अपने 300 फॉलोवर्स को फ्री में प्ले स्टेशन देने की बात कही. लगभग 1 बजे यूनियन स्क्वायर पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी. उनके बीच में फ्री में प्ले स्टेशन लेने के लिए लड़ाईयां होने लगी. देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई. लोग गाडियां तोड़ने लगे और उसपर नाचने लगे. मौके पर तैनात पुलिस ने भीड़ की काबू करने के लिए आंसू गैस के गोला का प्रयोग करने लगी. वहीं, यूट्यूबर ने लाइव स्ट्रीम करके लोगों को खुद की रक्षा करने को कहा.

#Riots break out in #NewYork.

One policeman’s nameplate was cut off and his pistol was taken away.#NoNATOnoWar pic.twitter.com/xJQHUhibur

— Dada Shastoni (@DadaShastoni) August 5, 2023