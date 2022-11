रूस ने कीव के बुनियादी ढांचों पर फिर बरसाए बम, तीन नागरिकों की मौत और तीन हुए घायल, शहर में Blackout

कीव: यूक्रेन की राजधानी कीव में बुधवार को रूसी हमले में ध्वस्त हुई दो मंजिला इमारत में तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य लोग घायल हुए हैं. कीव के प्रशासन ने यह जानकारी दी. वहीं, रूसी हमलों के मद्देनजर कीव सहित पूरे यूक्रेन में आज हवाई हमले की चेतावनी देने वाला सायरन बजाया गया. सायरन बजने के कुछ ही समय बाद कीव में कई धमाकों की आवाज भी सुनाई दी, जिनसे लगा कि शहर में कई बम विस्फोट हुए हैं.

रूस ने आज हमले में कीव और उसके आसपास के क्षेत्रों के बुनियादी ढांचों को टारगेट किया. हमले में कीव में 3 लोगों की मौत हुई जबकि कई लोग घायल भी हुए. माइकोलाइव शहर के परमाणु घर युझनौक्रेंस्क को बंद करना पड़ा जिसके वजह से पूरा शहर अंधेरे में समा गया. वहीं खारखीव से मिली खबर में रूस ने वहां मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों को टारगेट किया. लवीव, वींनीटसिआ, कीरोवोहराद, और आसपास की शहरों में बिजली सप्लाई बंद करना पड़ा.

मेयर विटाली क्लिश्को ने टेलीग्राम पर लिखा है कि ‘‘राजधानी के बुनियादी ढांचों में से एक हमले की चपेट में आया है.’’ उन्होंने लोगों से ‘‘बंकरों में रहने को कहा है. हवाई हमले की चेतावनी देने वाला सायरन लगातार बज रहा है.’’ मेयर ने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी.वहीं एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक रूस ने फिर से यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले तेज कर दिए हैं. आज दिन भर राजधानी क्षेत्र में हमले के सायरन बजते रहे.

Innocent civilians killed and injured following 🇷🇺 missile attack on #Ukraine.

🇺🇦 cities, incl.#Kyiv, left without electricity, water supply&heating. It’s below 0 degrees Celsius outside.#russia commits terror&must be recognized as a terrorist state. No excuse. No justification. pic.twitter.com/g5blMxvITc

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) November 23, 2022