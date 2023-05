पुतिन का धमाका! रूस ने यूक्रेन पर दागे फास्फोरस बम, आग का गोला बना शहर, VIDEO देख कहेंगे- बाप रे...

कीव: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध (Russia Ukraine War) इस समय अपने चरम पर है. रूस ने यूक्रेन पर अब तक का बड़ा हमला बोल दिया है. युद्ध में रूस ने यूक्रेन के शहर बखमुत पर फास्फोरस बम (Phosphorus Bomb) दागा है. यूक्रेन ने रूस पर इस फास्फोरस बम से हमले करने का आरोप लगाया है और इस हमले का यूक्रेनी सेना द्वारा वीडियो जारी किया गया है. यूक्रेन की सेना द्वारा जारी किए गए ड्रोन फुटेज में बखमुत को जलते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में ऐसा लग रहा है कि शहर पर सफेद फास्फोरस की बारिश हो रही है.

मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बीबीसी ने दावा किया कि सफेद फास्फोरस हथियारों पर प्रतिबंध नहीं है. हालांकि, नागरिक क्षेत्रों में उनका उपयोग युद्ध अपराध माना जाता है. क्योंकि यह तेजी से फैलने वाली आग पैदा करते हैं, जिसे बुझाना बहुत मुश्किल होता है. इससे पहले भी रूस पर इनके इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे हैं. संदिग्ध रणनीतिक महत्व के बावजूद रूस महीनों से बखमुत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है. पश्चिमी अधिकारियों ने अनुमान लगाया है कि बखमुत पर कब्जा करने की चाह में रूस के हजारों सैनिक मारे गए हैं.

Not enough shells, but more than enough phosphorus.

Ruscists are shelling unoccupied areas of Bakhmut with incendiary ammunition.

They will burn in Hell.

📷 @SOF_UKR pic.twitter.com/7oqNTumJ34

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 5, 2023