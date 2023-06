Breaking News: रूसी आर्मी ने हेलिकॉप्टर से वैगनर ग्रुप पर की अंधाधुंध फायरिंग

मॉस्को. रूसी आर्मी ने वैगनर ग्रुप को खदेड़ने के लिए उस पर हेलिकॉप्टर से अंधाधुंध फायरिंग की है. यह घटना वोरोन्ज शहर के एम4 हाइवे की है. बता दें कि रूस में वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोझिन ने अपनी ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है. साथ रूस को धमकी दी है कि जल्द ही वह रूस की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे और देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा. दरअसल, पुतिन यूक्रेन जंग में प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप की मदद ले रहे थे. अब इसी प्राइवेट आर्मी ने पुतिन के ही खिलाफ माेर्चा खोल दिया.

