Russia-Ukraine War: यूक्रेन में रूस ने तैनात किया बूमरैंग ड्रोन का नया सेट, जानें कितना है खतरनाक

कीव: रूस (Russia) यूक्रेन के खिलाफ जंग में पिछले साल की तरह अब इस साल भी ड्रोन का सहारा ले रहा है. यूक्रेन (Ukraine) के शहरों को कब्जे के लिए वह अब ड्रोन के नए सेट को तैनात कर रहा है. रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक वीडियो से पता चला कि रूसी बलों ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर धावा बोलने के लिए नए ड्रोन का इस्तेमाल किया. हालांकि, मंत्रालय ने इसके निर्माण और ड्रोन के स्रोत के बारे में जानकारी का कोई खुलासा नहीं किया.

क्रेमलिन ने पिछले साल यूक्रेनी बुनियादी ढांचे पर हवाई हमलों के लिए ईरानी निर्मित ड्रोन तैनात किए थे, जिन्हें कामिकेज़ ड्रोन (Kamikaze) के रूप में जाना जाता है. हालांकि, ब्रिटिश रक्षा अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि मॉस्को ने ड्रोन की संख्या समाप्त कर दी है. रणनीति में बदलाव के तहत क्रेमलिन ने एक नया बूमरैंग वीआर (वर्चुअल रियलिटी) हेडसेट नियंत्रित कामिकेज़ ड्रोन जारी किया है.

न्यूजवीक की रिपोर्ट के अनुसार, ड्रोन को दो सैनिक- एक ऑपरेटर और एक सहायक द्वारा संचालित किया जाता है. इस दौरान ऑपरेटर लक्ष्य को खोजने और हिट करने के लिए वीआर हेडसेट का उपयोग करता है, वहीं सहायक ऑपरेटर ड्रोन लॉन्च करता है और ऑपरेटर को मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए इसकी उड़ान दिशा को ट्रैक करता है. इसमें चार रोटर, चार छोटे इंजन और एक बड़ी स्टोरेज बैटरी होती है. यह 110 मील प्रति घंटे (17 किलोमीटर प्रति घंटे) तक की यात्रा कर सकता है और उड़ते हुए ही लक्ष्य साध सकता है. यह आश्रयों में मौजूद सैनिकों को निशाना बना सकता है. इसमें विस्फोटक तत्वों से भरा एक विशेष कंटेनर होता है. यह कम से कम तीन घंटे तक हवा में रह सकता है.

BREAKING- #Russia using “Boomerang” FPV Kamikaze Drones (VR Operated) in Combat.

Russia claims that the #Boomerang has no #satellite connection hence Anti-#Drone Gun is powerless against it & the Drone can chase a moving target at speeds of up to 170 km/h. #VR #UAV #Ukraine pic.twitter.com/f3sTACtP0N

— EurAsian Times (@THEEURASIATIMES) March 1, 2023