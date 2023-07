नई दिल्‍ली. रूस ने नई पीढ़ी के ड्रोन बनाने का दावा किया है, जिसे ‘प्रोडक्‍ट-53’ नाम दिया गया है. एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि यह ड्रोन इतने उन्‍नत हैं कि एक बार में पूरी मिलिट्री टुकड़ी को तबाह कर सकते हैं. हाल ही में रोसिया 1 टीवी चैनल पर प्रसारित एक कार्यक्रम में लोगों को ‘प्रोडक्ट 53’ ड्रोन की एक झलक दिखाई गई. इसे लैंसेट ड्रोन का उन्नत और नई पीढ़ी का संस्करण माना जाता है. कार्यक्रम का वीडियो कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर डाला गया. वो देखते ही देखते वायरल हो गया.

जारी किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये ड्रोन एक साथ विरोधी खेमे पर हमला कर उन्‍हें बचने का कोई मौका नहीं देते. इस वीडियो में आगामी ‘प्रोडक्ट 53’ को 360 डिग्री एंगल से दिखाया गया है. एक संवाददाता अलेक्जेंडर रोगाटकिन चार ड्रोनों को पकड़े हुए एक कनस्तर के बगल में खड़े दिखाई देते हैं. इन चार में से एक ड्रोन का सिर नजर आ रहा है.

भीड़ पर कर सकता है हमला

रूसी भाषा में बोलते हुए रोगाटकिन कहते हैं, ‘यह एक वास्तविक सनसनी है और बिल्कुल विशिष्ट है और अगली पीढ़ी का ड्रोन है.’ वो इसके बारे में आगे कहते हैं कि सुरक्षा कारणों से ड्रोन को पूरी तरह से जनता को नहीं दिखाया जा सकता है. इसे ग्रुप हमले के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे लोकप्रिय रूप से भीड़ में हमले के रूप में जाना जाता है.

