रूस के युक्रेन पर हमले के बाद से दुनिया के ताकतवर देश खासकर अमेरिका और ब्रिटेन पहले से ही उससे नाराज़ चल रहे हैं ऐसे में अब एक रूसी टीवी पर आए गेस्ट ने नया शिगूफा छोड़ दिया है, सोमवार को ओल्गा स्केबेयेवा के 60 मिनट्स शो में गेस्ट और चीन विशेषज्ञ निकोलाई वाविलोव ने महाद्वीप को अपनी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यूक्रेन के बाद, देश शेष यूरोप पर हावी होने के लिए कदम उठा सकता है. वाविलोव ने कहा कि पूर्व में भी रूस की मौजूदगी पूरे यूरोप में रही है, खासतौर पर फ्रांस और जर्मनी में, और भविष्य में, यह फिर से होगा.

विशेषज्ञ का यह दावा तभी आया है जब जब यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने दावा किया कि फरवरी 2022 में संघर्ष शुरू होने के बाद से करीब 250,000 से अधिक रूसी मारे गए हैंवाविलोव की टिप्पणियाँ तब से एक्स (पूर्व में ट्विटर)पर वायरल हो गई हैं, इसे यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री के सलाहकार एंटोन गेराशेंको द्वारा साझा किया गया है. इस क्लिप को अब तक 900,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

गेराशेंको के अनुवाद के मुताबिक, वाविलोव ने कहा, “हम तेजी से वह भूमिका हासिल करेंगे जो रूसी साम्राज्य की थी. मैंने पिछले कार्यक्रम में मजाक नहीं किया था कि बर्लिन, ड्रेसडेन, प्राग, ज़ुब्लज़ाना, सब कुछ हमारा होगा।””क्यों? क्येंकि ऐसा ही था. आप देखिए, जब हमने 1815 में पेरिस में प्रवेश किया, 18वीं शताब्दी के अंत में 1941 में बर्लिन में – यह कोई दुर्घटना नहीं है.”रूस यूरोप का सबसे महान देश है, एक विशाल शक्ति है.”

भले ही विशेषज्ञ तमाम दावे करे लेकिन ज़मीनी हालात कुछ और बयान कर रहे हैं. हाल ही में पुतिन की सेनाओं ने कीव के जवाबी हमले के खिलाफ संघर्ष किया है. पूरे संघर्ष के दौरान, ज़मीन पर महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने में असमर्थता के कारण रूस को विश्लेषकों से आलोचना का सामना करना पड़ा.

