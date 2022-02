Russia Ukraine Crisis: कीव की सड़कों पर मौत बनकर घूम रहे रूसी सेना के बख्तरबंद वाहन; देखें VIDEO

कीव. रूस की सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया है. रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशेनकोव ने शनिवार को कहा कि सेना ने लंबी दूरी की कलिब्र क्रूज मिसाइलों से कई यूक्रेनी सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया. इतना ही नहीं, हमले में रेजिडेंशियल बिल्डिंगों को भी भारी नुकसान पहुंचा है और कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है.

यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी हमले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किये जा रहे हैं, जिससे वहां के भयानक हालात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है. ऐसा ही एक वीडियो साझा किया है ब्रिटेन के राजनेता हेनरी बोल्टन ने. इस वीडियो के जरिए उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भी निशाना साधा है.

Is this the Russian army’s idea of liberating the Ukrainian people Putin? The truth is you don’t give a damn about people; not Ukrainians, Russians, or even the lives of your soldiers. You only care about your mad ideology of recreating the Russian Empire. pic.twitter.com/ztAj5SGGKa

— Henry Bolton OBE 🇬🇧 (@_HenryBolton) February 25, 2022