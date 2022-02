यूक्रेनी व्यक्ति के हौसले को सलाम! अकेले ही खाली हाथों से की रूसी टैंक को रोकने की कोशिश, देखें VIDEO

कीव. रूस के हमले से यूक्रेन में तबाही का आलम जारी है. यूक्रेन की ना सिर्फ सेना, बल्कि वहां की जनता भी रूसी सेना से लोहा ले रही है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक यूक्रेनी नागरिक को अपने शरीर के वजन के साथ एक रूसी टैंक को रोकने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है.

पहले वह व्यक्ति रूसी सेना के टैंक पर चढ़ता, फिर नीचे कूदता है और अपनी बाहों से उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता है. जब वह टैंक को पीछे करने में नाकाम हो जाता है, तो वह टैंक को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक हताश कोशिश के रूप में उसके सामने घुटने टेक देता है. इस वीडियो को उत्तरी यूक्रेन के बखमाच में कैद किया गया है, जहां यूक्रेन की जनता निहत्थे ही रूसी सैनिकों के सामने डटकर खड़े हैं.

Ukrainian civilians slow down the Russian advance by climbing on top of enemy tanks trying to pass through the city of Bakhmach in the Chernihiv region.

The bravery of the Ukrainian people is unparalleled.

🇺🇦

pic.twitter.com/iG16BFzj2t

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 26, 2022