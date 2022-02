Russia-Ukraine War: युद्ध के 48 घंटों में ही 50,000 से अधिक यूक्रेनियों ने देश छोड़ा, पड़ोसी मुल्कों में ले रहे पनाह

जिनेवा: शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त (United Nations High Commissioner for Refugees) फिलिप्पो ग्रैंडी (Filippo Grandi) ने कहा कि रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से करीब 50,000 यूक्रेनी देश छोड़ चुके हैं. इससे पहले गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो एक बड़ा शरणार्थी संकट उत्पन्न हो जाएगा और यूक्रेन के अंदर 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हो जाएंगे. शुक्रवार को बड़ी संख्या में यूक्रेनी पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए दाखिल होने लगे.

UNHCR चीफ ने ट्वीट कर कही यूक्रेनियों के देश छोड़ने की बात

फिलिप्पो ग्रैंडी ने ट्वीट किया, ”50,000 से अधिक यूक्रेनी शरणार्थी 48 घंटों से भी कम समय में देश छोड़ चुके हैं. अधिकांश पोलैंड और मॉल्डोवा जा रहे हैं. ढेर सारे यूक्रेनी अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं की ओर बढ़ रहे हैं. अपनी सीमाओं को खुला रखने और शरणार्थियों का स्वागत करने वाले देशों की सरकारों और वहां के लोगों को दिल से धन्यवाद.”

More than 50,000 Ukrainian refugees have fled their country in less than 48 hours — a majority to Poland and Moldova — and many more are moving towards its borders.

Heartfelt thanks to the governments and people of countries keeping their borders open and welcoming refugees.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 25, 2022