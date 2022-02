ये पत्रकार एक साथ 6 भाषाओं में कर रहा रिपोर्टिंग, Russia-Ukraine की पल-पल की दे रहा जानकारी

कीव. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कदमों से यूक्रेन का संकट बढ़ता ही जा रहा है. पुतिन ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में दो अलग-अलग इलाकों को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है और आदेश दिया कि वहां सुरक्षा के लिए रूसी सैनिकों को तैनात किया जाएं. इस बीच एक पत्रकार रूस-यूक्रेन सीमा पर बढ़ते तनाव की कवरेज कुल 6 भाषाओं में कर रहा है. उसके इस कौशल की इंटरनेट पर तारीफ हो रही है. द एसोसिएटेड प्रेस ग्लोबल मीडिया सर्विसेज (The Associated Press Global Media Services) के एक रिपोर्टर फिलिप क्रॉथर छह भाषाओं-अंग्रेजी, लक्जमबर्गीज, स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रेंच और जर्मन में धाराप्रवाह बोलते हैं.

क्रॉथर ने सोमवार को छह भाषाओं में अपनी रिपोर्ट्स के अंश इंटरनेट पर साझा किए. वह इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद हैं और यूक्रेन संकट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं. उनके छह-भाषाओं में कवरेज की 59 सेकेंड की क्लिप को 90 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. क्रॉथर के भाषा कौशल से प्रभावित दर्शकों ने इन सभी भाषाओं में सहजता से बोलने में सक्षम होने के लिए उनकी प्रशंसा की. एक दर्शक ने लिखा कि ये पानी पर चलने जैसा है. उनकी अंग्रेजी और फ्रेंच तो त्रुटिहीन हैं. मूल रूप से लक्जमबर्ग के रहने वाले फिलिप क्रॉथर टेलीविजन और रेडियो दोनों के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. वह 2020 तक फ्रांस24 (France24) न्यूज चैनल के व्हाइट हाउस संवाददाता थे.

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT

— Philip Crowther (@PhilipinDC) February 21, 2022