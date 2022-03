Russia Ukraine war: मारियूपोल में भीषण तबाही, यूरोप का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बर्बाद, स्कूल में छिपे 400 लोगों पर बरसे बम

Russia Ukraine war: यूक्रेन के दक्षिण-पूर्वी बंदरगाह शहर मारियूपोल (mariupol) पर कब्जे को लेकर इन दिनों छिड़ी जंग भयानक रूप लेती जा रही है. रूसी सैनिकों ने शहर में स्थित यूरोप के सबसे बड़े लौह एवं इस्पात प्लांट (Europe’s biggest iron and steel works) को भी निशाना बनाया है. अधिकारियों ने रविवार को बताया कि हमले में अज़ोवस्टल (Azovstal) स्टील प्लांट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. इस बीच सिटी काउंसिल ने खबर दी है कि रूस ने मारियूपोल शहर में एक स्कूल की इमारत पर बमबारी (art School bombed) की है, जिसके अंदर 400 से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी थी. हमले में स्कूल की इमारत नष्ट हो गई है. हालांकि खबर लिखे जाने तक जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं आई थी.

अज़ोवस्टल प्लांट का तबाही का एक वीडियो यूक्रेन की सांसद लेसिया वसाइलेंको (Lesia Vasylenko) ने ट्विटर पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि यूरोप के इस सबसे बड़े धातु प्लांट के तबाह होने से यूक्रेन को बहुत बड़ा आर्थिक झटका तो लगा ही है, पर्यावरण को भी भारी नुकसान हुआ है. लेसिया द्वारा पोस्ट वीडियो में साफ दिख रहा है कि प्लांट में एक के बाद एक बड़े धमाके होते हैं और उसके बाद काले धुएं का गुबार निकलने लगता है. लेसिया के एक साथी सांसद सेहरिय तरूता ने भी फेसबुक पर इसके बारे में लिखा कि रूस के सैनिकों ने स्टील फैक्ट्री को एक तरह से तबाह करके रख दिया है.

#Mariupol #Azovstal One of the biggest metallurgic plants in #Europe destroyed. The economic losses for #Ukraine are huge. The environment is devastated #StopRussiaNOW pic.twitter.com/4GMbkYb0es

— Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) March 19, 2022