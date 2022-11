ब्रिटेन का दावा- राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन जंग से पीछे हटने वाले सैनिकों को गोली मारने का दिया ऑर्डर

रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगभग 9 महीने से लगातार जारी है. इस बीच ब्रिटेन की एक खुफिया एजेंसी ने बड़ा दावा किया है. ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन जंग से पीछे हटने वाले सैनिकों को गोली मारने का आदेश दिया है. दावा किया जा रहा है कि इसके लिए रूस एक स्पेशल यूनिट तैयार कर रहा है. इसके पीछे का कारण जंग में सैनिकों के मनोबल और उत्साह की कमी को बताया जा रहा है.

ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि रूस के जनरल औक कमांडरों को निर्देश दिए गए हैं कि यूक्रेन के खिलाफ चल रहे जंग से पीछे हटने वाले सैनिकों पर कार्रवाई की जाए. अगर चेतावनी के बाद भी सैनिक नहीं मानते हैं तो उन्हें गोली मारने का आदेश दिया गया है.

रूसी सेना के मनोबल में कमी

ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि रूस के जनरल औक कमांडरों को निर्देश दिए गए हैं कि यूक्रेन के खिलाफ चल रहे जंग से पीछे हटने वाले सैनिकों पर कार्रवाई की जाए. अगर चेतावनी के बाद भी सैनिक नहीं मानते हैं तो उन्हें गोली मारने का आदेश दिया गया है.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 November 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/CWHuZrKery

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bYLF2ONZOR

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 4, 2022