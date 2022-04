यूक्रेन युद्ध के बीच दिखी एलन मस्क की 'पावर', छोटी-सी डिश ने बहाल किया हाईस्पीड इंटरनेट

कीवः रूस की ओर से थोपे गए युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन के लिए एलन मस्क किसी वरदान से कम नहीं हैं. रूसी हमले की वजह से जहां यूक्रेन के तमाम इलाकों में बिजली, कम्यूनिकेशन, इंटरनेट, मोबाइल सिग्नल सब ठप हैं, वहीं एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के बनाए छोटे-छोटे सैटेलाइट टर्मिनल्स की मदद से यूक्रेन के दूरदराज के इलाकों में भी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं. आमतौर पर इंटरनेट के लिए समुद्र के नीचे लंबे-लंबे तार बिछाए जाते हैं, लेकिन मस्क की कंपनी ने सैटलाइट के जरिए कहीं पर भी इंटरनेट सर्विस देने के तकनीक तैयार की है. सैटलाइट टर्मिनल्स इसी का हिस्सा हैं.

यूक्रेन की एक पत्रकार क्रिस्टीना बर्दिंस्कीख (Kristina Berdynskykh) ने एक तस्वीर ट्वीट की है. कीव के पास इवानकीव गांव की इस तस्वीर में कुछ लोग एक जगह पर जमा होकर अपने-अपने मोबाइल चला रहे हैं. बीच में छोटी सी सैटलाइट डिश रखी हुई है. क्रिस्टीना ने ट्वीट में लिखा, “ये है एलन मस्क की पावर! इवानकीव में बिजली, मोबाइल कम्यूनिकेशन और इंटरनेट सुविधाएं ध्वस्त हो चुकी हैं और स्टारलिंक की बदौलत यहां के लोग पहली बार अपने करीबियों से संपर्क कर पा रहे हैं.”

In Ivankiv, the town in the Kyiv region, which was recently liberated from the Russian forces, still lacks electricity, internet and mobile communications. Thanks to Starlink and @elonmusk people get in touch with their families for the first time #Ukraine🇺🇦 pic.twitter.com/vWLs9uOxIz

— Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) April 7, 2022