खारकीव की प्रशासनिक बिल्डिंग के सामने भारी गोलाबारी, सामने आया दिल दहला देने वाला VIDEO

खारकीव. यूक्रेन (Russia-Ukraine War) के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव में फिर से भीषण गोलाबारी (Kharkiv Shelling) की है. खारकीव की स्थानीय प्रशासन की इमारत के सामने हुई इस जानलेवा गोलाबारी का एक वीडियो भी सामने आया है. खारकीव क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख ओलेह सिनेहुबोव ने कहा कि रूस ने खारकीव के बीचों-बीच आवासीय इमारतों के साथ एक प्रशासनिक इमारत पर मंगलवार को गोलाबारी की. सिनेहुबोव ने यह नहीं बताया कि इस गोलाबारी में कितने लोग हताहत हुए हैं.

इससे पहले, उन्होंने बताया कि सोमवार को खारकीव में हुई गोलाबारी में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हुए थे. उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सेना 14 लाख की आबादी वाले इस शहर में आगे बढ़ने की रूस की कोशिशों को बाधित करने की कोशिश कर रही है.

